UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Juventus, Sporting deplasmanına konuk oldu. Jose Alvalade'de oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.
Juventus, 9. dakikada Adrien Rabiot'un golüyle öne geçti. Sporting bu gole Marcus Edwards'ın 20. dakikada penaltıdan attığı golle cevap verdi.
Bu sonucun ardından Juventus, ilk maçtaki 1-0'lık galibiyetinin avantajıyla UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi. Sporting, Avrupa'ya veda etti.
Juventus, yarı finalde, Manchester United'ı saf dışı bırakan Sevilla ile karşı karşıya gelecek.
Juventus, 9. dakikada Adrien Rabiot'un golüyle öne geçti. Sporting bu gole Marcus Edwards'ın 20. dakikada penaltıdan attığı golle cevap verdi.
Bu sonucun ardından Juventus, ilk maçtaki 1-0'lık galibiyetinin avantajıyla UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi. Sporting, Avrupa'ya veda etti.
Juventus, yarı finalde, Manchester United'ı saf dışı bırakan Sevilla ile karşı karşıya gelecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ