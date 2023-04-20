Juventus'a beraberlik yetti

Juventus, Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Sporting ile 1-1 berabere kaldı. İtalyan ekibi, ilk maçtaki 1-0'lık galibiyetin avantajıyla yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Juventus'a beraberlik yetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Nisan 2023 23:56
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Juventus, Sporting deplasmanına konuk oldu. Jose Alvalade'de oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Juventus, 9. dakikada Adrien Rabiot'un golüyle öne geçti. Sporting bu gole Marcus Edwards'ın 20. dakikada penaltıdan attığı golle cevap verdi.

Bu sonucun ardından Juventus, ilk maçtaki 1-0'lık galibiyetinin avantajıyla UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi. Sporting, Avrupa'ya veda etti.

Juventus, yarı finalde, Manchester United'ı saf dışı bırakan Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery