Jürgen Klopp'tan yoğun fikstür için açıklama!

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Atalanta maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Klopp, Alisson'un sakatlıktan sonra takıma geri döneceğini ancak Bajcetic'in şu an için geri dönüşünün mümkün olmadığını söyledi.



Tecrübeli hoca ayrıca, Arnold ve Jota'nın antrenmanları sürdürdüğünü ve doğru zaman geldiğinde sahaya sürebileceğini ifade etti.



''YOĞUN FİKSTÜRE ALIŞIĞIZ''



Jürgen Klopp ayrıca Liverpool'un yoğun takviminden kaynaklanan zorluklardan bahsetti.



Klopp, "Geçen yıl Avrupa'dan erken elendik bu yüzden fikstürümüz biraz daha rahattı ama bu bizim alışık olduğumuz bir durum. Her zaman bir sonraki rakibimize hazırlanmamız gerekiyor. Fikstür yoğun olabilir ama buna alışığız. Bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyoruz." dedi.



Tecrübeli hoca son olarak, ''Ritim bozulduğunda iş daha da zorlaşır. Bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyoruz, ancak artık fazla antrenman yapmıyoruz, uzun antrenmanlarımız yok, sadece hazırlanıyoruz.'' şeklinde konuştu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU