Forvet Julius Randle, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Minnesota Timberwolves ile üç yıllık 100 milyon dolarlık yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.Yeni sözleşme, 2027-28 sezonu için oyuncu opsiyonu da içeriyor.Randle, bu yaz 30.9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak serbest kalma şansına sahipti. Ancak yıldız forvet, bu opsiyonu reddederek Minnesota ile uzun vadeli bir anlaşmayı tercih etti.Üç kez All-Star seçilen Randle, Timberwolves formasıyla geçirdiği ilk sezonda 18.7 sayı, 7.1 ribaund ve 4.7 asist ortalamaları yakaladı. Play-off'ların ilk iki turunda 23.9 sayı, 5.9 ribaund ve 5.9 asist ortalamalarıyla oynayarak takımın Batı Konferansı yarı finaline 8-2'lik dereceyle ulaşmasına katkı sağladı. Ancak, konferans finallerinde Oklahoma City Thunder karşısında dalgalı bir performans sergiledi; ikinci ve dördüncü maçlarda yalnızca altı ve beş sayı üretirken, diğer üç karşılaşmada en az 24 sayı kaydetti.Timberwolves, Randle'ı sezon öncesi Karl-Anthony Towns'un New York Knicks'e gönderildiği büyük takasla kadrosuna katmıştı.Bu imza, Timberwolves için oldukça hareketli geçen bir yaz döneminin son halkası oldu. Cuma günü, Minnesota'nın pivot Naz Reid ile beş yıl, 125 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzaladığı bildirilmişti. Ayrıca, 2025 Draftı'nda 17. sıradan Fransız uzun Joan Beringer'ı seçtiler. Takımın ayrıca Kevin Durant için Suns ile takas girişiminde bulunan kulüplerden biri olduğu da bildirildi.