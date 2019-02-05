Juan Mata için flaş Fenerbahçe açıklaması!

Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve'nin sezon sonunda transfer etmek istediği belirtilen'nın geleceği hakkında açıklama geldi.İspanyol futbolcunun menajerlik şirketi olan JM10 Sports temsilcilerinden, Akşam gazetesine konuşurken Mata'nın sezon sonunda Manchester United'dan ayrılacağını ancak sıradaki durağının Türkiye olmayacağını söyledi.Joyce Moreno, Mata hakkında ''O, Türkiye'yi düşünmüyor, daha 30 yaşında ve parayı ikinci plana atan bir oyuncu. Gerçekten böyle bir derdi olsa Çin'e giderdi. Yaşı henüz genç olduğu için Avrupa'nın birçok dev kulübüyle temas halindeler, fakat onun kalbinden ne geçiyor bilemiyoruz. Mata'nın kariyerini babası Juan Manuel Mata Rodriguez yönlendiriyor. Bana göre Mata, Türkiye'ye gelmez.'' sözlerini kullandı.