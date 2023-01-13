Juan Mata'dan 2 dakikada 2 gol

Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Juan Mata, Hatayspor maçında 2 dakikada 2 gol atarak yıldızlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Juan Mata'dan 2 dakikada 2 gol
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13 Ocak 2023 23:41
Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Juan Mata, ilk yarının uzatma dakikalarında peş peşe ağları havalandırdı.

Tecrübeli futbolcu, maçın 45+4 ve 45+6. dakikalarında meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Süper Lig'de gol sayısını 3'e çıkaran Juan Mata, ayrıca Nef Stadı'nda sarı-kırmızılı formayla gol atan 100. farklı futbolcu oldu.

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