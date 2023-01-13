Juan Mata'dan 2 dakikada 2 gol

Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Juan Mata, ilk yarının uzatma dakikalarında peş peşe ağları havalandırdı.
Tecrübeli futbolcu, maçın 45+4 ve 45+6. dakikalarında meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Süper Lig'de gol sayısını 3'e çıkaran Juan Mata, ayrıca Nef Stadı'nda sarı-kırmızılı formayla gol atan 100. farklı futbolcu oldu.
Tecrübeli futbolcu, maçın 45+4 ve 45+6. dakikalarında meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Süper Lig'de gol sayısını 3'e çıkaran Juan Mata, ayrıca Nef Stadı'nda sarı-kırmızılı formayla gol atan 100. farklı futbolcu oldu.
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