Josef: 'Taraftar sezon sonu için sabırsız'

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Josef, ligdeki son durum ve performansları üzerine değerlendirmelerde bulundu.



Ülkesinin basınına konuşan Josef, Türkiye'deki rekabet ortamından da bahsetti.



"TARAFTAR SABIRSIZ"



Brezilyalı oyuncu açıklamasında; "Takımımız sezona iyi başlamadı. Kadroda yapılan değişiklikler ve sıkı çalışmayla birlikte şimdi ligin lideriyiz. Ligin sonuna kadar böyle gitmek istiyoruz. Beşiktaş, 3 yıldır ligi kazanamıyor ve bu yüzden taraftar sezon sonu için sabırsızlanıyor." dedi.



"BREZİLYA'DAN DAHA İYİ"



Türkiye'deki rekabet ortamı üzerine konuşan oyuncu; "Takımlar arasındaki rekabet çok büyük, ezeli rakibe gittiğinizde ihanet sayılıyor. Örneğin Alex'i Fenerbahçe'den başka takımda hayal edemiyorum ya da Melo'yu Galatasaray'dan başka bir Türk takımında göremezsiniz. Yine de buradaki rekabet daha sağlıklı. Brezilya'da böyle durumlarda direkt saldırıya uğrarsınız, burada ne kadar tepki görsem de kimse bana saldırmıyor." sözlerini sarf etti.



Josef bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 lig maçında, takımına 2 asistlik katkı sağladı.



