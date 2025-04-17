Josef de Souza'dan Türkiye mesajı: "Teklif gelirse dönerim"

Vasco da Gama'da forma giyen 36 yaşındaki oyuncu Josef de Souza, Temmuz ayında Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Josef de Souza'dan Türkiye mesajı: 'Teklif gelirse dönerim'
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17 Nisan 2025 08:59
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Brezılya'da CR Vasco da Gama'da forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza'nın aklı Türkiye'de.

Brezilyalı futbolcu teklif alması halinde Temmuz ayında Türkiye'ye dönmeyi ve futbol hayatına burada devam etmeyi düşünüyor.

36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon Vasco de Gama formasıyla 3 karşılaşmada da forma giydi ve 270 dakika süre aldı.

Souza, Türkiye'de Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Başakşehir'de de forma giymişti. 

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