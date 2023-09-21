Josef de Souza'dan Galatasaraylılar'ı kızdıran paylaşım!

2015'te Fenerbahçe formasıyla ülkemize 'Merhaba' diyen, tam 8 milyon Euro'luk bonservisiyle büyük umutlar beslenen Josef de Souza, Sarı-Lacivertliler'de beklentileri karşılamıştı. 2018'de yani 3 yıllık Türkiye macerası sonrasında ise 12 milyon Euro'ya Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'ye transfer olmuştu.
Çin'e gitti
Ancak Brezilyalı futbolcunun, Türkiye hasreti çok uzun sürmedi. 2 yıl sonra bu kez Beşiktaş formasıyla ülkemize dönen Sambacı geçen sezonun ikinci devresinde Siyah-Beyazlılar için kendisini yetersiz gördüğünü söyleyerek Çin ekibi Beijing Guoan'a imza atmıştı.
Gülücük emojili paylaşım
34 yaşındaki ön libero bu akşam tepki çeken bir paylaşım yaptı. Evinden, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Kopenhag maçını izleyen Josef, Danimarka ekibinin ikinci golünü paylaşarak gülücük emojili bir oylama yaptı. Deneyimli futbolcunun bu paylaşımı Sarı-Kırmızılı camiayı bir hayli kızdırdı.
İşte o paylaşım;
Çin'e gitti
Ancak Brezilyalı futbolcunun, Türkiye hasreti çok uzun sürmedi. 2 yıl sonra bu kez Beşiktaş formasıyla ülkemize dönen Sambacı geçen sezonun ikinci devresinde Siyah-Beyazlılar için kendisini yetersiz gördüğünü söyleyerek Çin ekibi Beijing Guoan'a imza atmıştı.
Gülücük emojili paylaşım
34 yaşındaki ön libero bu akşam tepki çeken bir paylaşım yaptı. Evinden, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Kopenhag maçını izleyen Josef, Danimarka ekibinin ikinci golünü paylaşarak gülücük emojili bir oylama yaptı. Deneyimli futbolcunun bu paylaşımı Sarı-Kırmızılı camiayı bir hayli kızdırdı.
İşte o paylaşım;