Josef de Souza'dan Galatasaraylılar'ı kızdıran paylaşım!

Ülkemizde Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen, 'Türk Milli Takımı'nda oynamak isterim' diyen Sambacı'dan şok hareket... Josef De Souza, Galatasaray-Kopenhag maçındaki paylaşımıyla Sarı-Kırmızılı camiayı kızdırdı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Josef de Souza'dan Galatasaraylılar'ı kızdıran paylaşım!
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21 Eylül 2023 08:18
2015'te Fenerbahçe formasıyla ülkemize 'Merhaba' diyen, tam 8 milyon Euro'luk bonservisiyle büyük umutlar beslenen Josef de Souza, Sarı-Lacivertliler'de beklentileri karşılamıştı. 2018'de yani 3 yıllık Türkiye macerası sonrasında ise 12 milyon Euro'ya Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'ye transfer olmuştu.

Çin'e gitti

Ancak Brezilyalı futbolcunun, Türkiye hasreti çok uzun sürmedi. 2 yıl sonra bu kez Beşiktaş formasıyla ülkemize dönen Sambacı geçen sezonun ikinci devresinde Siyah-Beyazlılar için kendisini yetersiz gördüğünü söyleyerek Çin ekibi Beijing Guoan'a imza atmıştı.

Gülücük emojili paylaşım

34 yaşındaki ön libero bu akşam tepki çeken bir paylaşım yaptı. Evinden, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Kopenhag maçını izleyen Josef, Danimarka ekibinin ikinci golünü paylaşarak gülücük emojili bir oylama yaptı. Deneyimli futbolcunun bu paylaşımı Sarı-Kırmızılı camiayı bir hayli kızdırdı.

İşte o paylaşım; 



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