Jose Mourinho: "Yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK maçı öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho: 'Yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum'
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26 Nisan 2025 18:32

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, kadroda bazı değişiklikler yapacaklarını belirtti.

Kadroda değişikliklerin olacağını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Bazı değişikliklerimiz olacak. Bu farklı bir maç ve son haftalarda sol bekte oynayan Mert Müldür olmadığı için ve Maximin olmadığı için. Aynı zamanda çok fazla süre alamayan ama oynamayı hak eden oyuncular olduğu için değişiklikleri yapacağız. Dediğim gibi bu oyuncular oynamayı hak ediyor." dedi. 

Kayserispor maçıyla ilgili düşüncelerini de paylaşan deneyimli teknik adam, "O maçla ilgili kendimi değerlendirmem çok basit oldu. Yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Sahada zor durumdaydık ve geriye düşmüştük. Yarım saat boyunca tek stoper ile oynadım. Öne geçtik ve takıma denge katmak istedim. 94'te ise yemememiz gereken ama futbolda olan dramatik bir gol yedik. Ben yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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