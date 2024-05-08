Jose Mourinho: 'Roma'da kalmakla hata yaptım'

Sezon içerisinde aldığı sonuçlar sebebiye Roma ile yollarını ayıran Jose Mourinho önemli açıklamalarda bulundu.



"ROMA'DA KALARAK HATA YAPTIM"



Roma döneminde Portekiz Milli Takımı'ndan teklif aldığını söyleyen Jose Mourinho, "Portekiz Milli Takımı'ndan iki kez teklif aldım ama gelen teklif zamanları uygun değildi. Roma'da kalmaya karar verdim, duygular devreye girdi ve sanırım bir hata yaptım." ifadelerini kullandı.



Portekiz'den bir teklif daha alacağını düşündüğünü söyleyen Mourinho şu sözlerle devam etti:



"Portekiz'in çok güçlü bir takımı var, dünyanın en iyi milli takımlarından biri. Ancak Roma ile hem taraftarlar hem de şehir nezdinde harika bir duygu oluştu. Bu yüzden kabul etmek istemedim. Ülkemin takımına koçluk yapmak için üçüncü bir fırsat gelecek, bunu değerlendireceğim."



Son olarak Roma'da ulaştığı finalleri değerlendiren Mourinho şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Roma ile iki finale ulaşmak zordu ama aynı zamanda Manchester United ile Avrupa Ligi'ni kaldırmak da kolay olmadı. Geldiğimde her iki takım da zor durumdaydı ama ben mücadeleleri severim. Ancak bazen rekabette en güçlü olmayan takımlarla kupa kazanmam bekleniyor ve bunu adil bulmuyorum."





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