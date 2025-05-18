Jose Mourinho: 'Oyuncularımı suçlamayacağım'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



"YİNE DE ÖNEMLİ BİR MAÇ"



"Her maç olduğu gibi bu maç da bizim için önemli olacak." diyen Mourinho, "Alacağımız 3 puan bizi ilk sıraya taşımayacak ya da puan kaybı bizi üçüncü sıraya düşürmeyecek. Ancak yine de önemli bir maç olacak." ifadelerini kullandı.



"OYUNCULARIMI SUÇLAMAYACAĞIM"



Portekizli teknik adam, futbolcularına olan güvenini yineleyerek, "Oyuncularımı suçlamayacağım. Asla oyuncularımı suçlamam." dedi.



"ONURUMUZ VE GURURUMUZ ADINA ÖNEMLİ OLACAK"



Karşılaşmanın sadece puan açısından değil, kulüp kültürü ve mesleki değerler açısından da ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Mourinho, "Bu maç profesyonellik, onurumuz ve gururumuz adına önemli olacak." sözleriyle mücadeleye bakışını özetledi.



"İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"



Rakip takım hakkında da konuşan Mourinho, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. İyi ve genç bir hocaları var. Eminim onlar da iyi bir sonuç almak isteyeceklerdir. Fenerbahçe'ye karşı alacakları bir sonuç, sezonu iyi bitirmek anlamına gelecektir." diyerek sözlerini tamamladı.















