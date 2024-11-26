Jose Mourinho kararını verdi! Slavia Prag maçında 11 değişiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 6-2 kazandıkları Kayserispor karşısında sürpriz bir 11 tercih etmişti. Portekizli teknik adam, Slavia Prag deplasmanında kadroyu zorunlu olarak değiştirecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho kararını verdi! Slavia Prag maçında 11 değişiyor
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26 Kasım 2024 08:58
Fenerbahçe'de Jose Mourinho son haftalarda kadro tercihleriyle şaşırttı. Sivas karşısında Samet ve Mert Hakan, Kayseri'de ise Oğuz Aydın sürprizi yaşanmıştı. Portekizli teknik adam, perşembe günü Slavia Prag ile oynanacak Avrupa Ligi mücadelesinde yeniden 11'i değiştirmeye hazırlanıyor.

Filip Kostic ve Oğuz, UEFA'ya verilen listede yer almadıkları için Çekya'ya götürülmeyecek. Rodrigo Becao ise sarı kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

İsmail sürprizi olabilir

Bu oyuncuların yokluğunda Mert Müldür'ün yeniden sol beke geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Çağlar'ın sakatlığı devam ettiği için stoperde Samet-Djiku ikilisi bozulmayacak. Sağda ise Samuel görev yapacak. Orta sahada Amrabat'ın yeri garanti. Fred, Kayseri karşısında iyi oynasa da Slavia deplasmanında orta sahayı daha dirençli hale getirmek için İsmail Yüksek tercihi gelebilir. Mourinho, uzun bir aradan sonra gol sevinci yaşayıp moral bulan Szyamnski'yi ilk 11'e döndürebilir.

İbre En-Nesyri'de

Sağda Tadic'in yeri garanti. Solda Maximin'in durumu belirleyici olacak. Yıldız futbolcu, riske edilmemek için Kayseri'ye götürülmemişti. 27 yaşındaki oyuncu hazır durumda olması halinde formayı giyecek. Aksi takdirde İrfan Can Kahveci'nin oynaması bekleniyor. Forvette ise Youssef En-Nesyri bir kez daha ilk 11'in en güçlü adayı konumunda. 

 
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