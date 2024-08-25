Jose Mourinho: ''Ferdi yerine Jayden oynayacak''

Daum'un ailesine başsağlığı diliyorum. Kendisi bu kulüpte tarihe geçmiş bir teknik adam.

" dedi.

İlk 11 ile ilgili konuşan Mourinho, "Bugün Ferdi'nin yerine sol bekte Jayden oynayacak . O kendini iki pozisyonda da rahat hissediyor. Tabii ki kalite olarak ikisi farklı oyuncular." ifadelerini kullandı.

Rizespor'un ligdeki en iyi takım olduğunu söyleyen Portekizli çalıştııcı, "Türkiye'deki rakiplerimizin maçlarını olabildiğince fazla izlemeye çalıştım. Rizespor benim ligde gördüğüm en iyi takım. En iyi dinamiklere sahip olan takım. Çok iyi baskı yapıyorlar ve tehlikeli kontrataklar yakalıyorlar. İyi bir takımla oynayacağız." yorumunu yaptı.