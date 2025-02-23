Jose Mourinho, Dzeko ve En-Nesyri'den vazgeçmeyecek!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, çift forvetten deplasmandaki Galatasaray derbisinde de vazgeçmeyecek.
Portekizli teknik adam, derbide ileri uçta Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'ye birlikte forma verecek.
İki isim, Fenerbahçe'nin derbideki gol ayakları olacak.
Edin Dzeko ile bağlantıyı yapmayı planlayan Mourinho, son haftaların formda ismi En-Nesyri'nin de performansına güveniyor.
Portekizli teknik adam, derbide ileri uçta Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'ye birlikte forma verecek.
İki isim, Fenerbahçe'nin derbideki gol ayakları olacak.
Edin Dzeko ile bağlantıyı yapmayı planlayan Mourinho, son haftaların formda ismi En-Nesyri'nin de performansına güveniyor.
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