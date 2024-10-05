Jose Mourinho'dan UEFA Avrupa Ligi'nde dikkat çeken rakam

Fenerbahçe, Jose Mourinho önderliğinde UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçına Twente karşısında çıktı.
Zaman zaman Dominik Livakovic'in devleştiği mücadelede birçok net fırsattan da yararlanamayan sarı-lacivertliler, Hollanda deplasmanından beraberlikle döndü ve puanını 4'e çıkardı.
Sarı-kanaryanın Portekizli teknik adamı Jose Mourinho da Twente maçıyla birlikte Avrupa Ligi ve eski adıyla UEFA Kupası olan organizasyonda toplamda 60'ıncı karşılaşmasına çıktı.
37 MAÇI KAZANDI
61 yaşındaki teknik adam, bu 60 maçın 37'sinden zaferle ayrılmayı başardı, perşembe günkü mücadeleyle birlikte 10'uncu kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Jose, bu karşılaşmaların ise sadece 13'ünü kaybetti.
Bu arenadaki ilk yenilgisini 3 Ekim 2002'de Porto'nun başındayken Pol. Warszaw karşısında alan Mourinho, son mağlubiyetini de 9 Kasım 2023'te Roma'yla yaşadı.
Mou, bu kupada 3 final oynayıp, 2 kez de kupayı müzesine götürdü.
Zaman zaman Dominik Livakovic'in devleştiği mücadelede birçok net fırsattan da yararlanamayan sarı-lacivertliler, Hollanda deplasmanından beraberlikle döndü ve puanını 4'e çıkardı.
Sarı-kanaryanın Portekizli teknik adamı Jose Mourinho da Twente maçıyla birlikte Avrupa Ligi ve eski adıyla UEFA Kupası olan organizasyonda toplamda 60'ıncı karşılaşmasına çıktı.
37 MAÇI KAZANDI
61 yaşındaki teknik adam, bu 60 maçın 37'sinden zaferle ayrılmayı başardı, perşembe günkü mücadeleyle birlikte 10'uncu kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Jose, bu karşılaşmaların ise sadece 13'ünü kaybetti.
Bu arenadaki ilk yenilgisini 3 Ekim 2002'de Porto'nun başındayken Pol. Warszaw karşısında alan Mourinho, son mağlubiyetini de 9 Kasım 2023'te Roma'yla yaşadı.
Mou, bu kupada 3 final oynayıp, 2 kez de kupayı müzesine götürdü.