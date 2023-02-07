Jose Mourinho'dan Türkiye'ye destek

Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Instagram hesabından Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenen insanlara destek oldu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Jose Mourinho'dan Türkiye'ye destek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2023 14:47
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen deprem nedeniyle dayanışma mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından, Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim ile olduğu bir fotoğrafını paylaşan 59 yaşındaki Portekizli teknik adam, "Türk ve Suriyeli arkadaşlarımı kucaklıyorum." ifadesini kullandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

EN ÇOK OKUNANLAR

TÜMÜ