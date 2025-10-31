Jose Mourinho'dan transfer açıklaması

Benfica Teknik Direktörü José Mourinho, başkan adayları Rui Costa ve rakibinin televizyon tartışmasında dile getirdiği transfer vaatleriyle ilgili konuştu. Portekizli teknik adam, gündemdeki Renan Lodi ve Bernardo Silva iddialarına da net bir yanıt verdi.



TRANSFER LİSTESİ YOK



Mourinho, "Size yalan söylemeyeceğim, elbette iki adayın tartışmasını izledim ama oradan çıkan hiçbir şey veya adı geçen oyuncular hakkında yorum yapmayacağım. Transfer piyasası hakkında zaten yeterince konuştum" dedi.



Tecrübeli teknik adam, sözlerinin daha önce yanlış yorumlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Ben hiçbir zaman 'istiyorum ve talep ediyorum' demedim. Tam tersine, her zaman işimin elimdeki oyuncuları geliştirmek olduğunu söyledim. Başkan'dan oyuncu istemedim, elimde bir liste yok."



"ÖNCELİĞİM ELİMDEKİ OYUNCULAR"



Mourinho, Benfica'daki önceliğinin mevcut kadroyu güçlendirmek olduğunu vurguladı:



"Ocak ayında eğer takımı geliştirebilecek bir fırsat olursa bakarız. Ama şu anda tek hedefim oyuncularımı geliştirmek. 1 Ocak'ta da konuyu değiştirmeyeceğim."



Portekiz basını, Mourinho'nun bu açıklamalarıyla hem Renan Lodi hem de Bernardo Silva iddialarına kapıyı kapattığını yorumladı.



