31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
0-052'
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-155'
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
0-145'
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

Jose Mourinho'dan transfer açıklaması

Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, Vitoria Guimares maçı öncesinde yaptığı basın toplantısında transfer ile ilgili konuştu.

calendar 31 Ekim 2025 17:39 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2025 17:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Benfica Teknik Direktörü José Mourinho, başkan adayları Rui Costa ve rakibinin televizyon tartışmasında dile getirdiği transfer vaatleriyle ilgili konuştu. Portekizli teknik adam, gündemdeki Renan Lodi ve Bernardo Silva iddialarına da net bir yanıt verdi.

TRANSFER LİSTESİ YOK

Mourinho, "Size yalan söylemeyeceğim, elbette iki adayın tartışmasını izledim ama oradan çıkan hiçbir şey veya adı geçen oyuncular hakkında yorum yapmayacağım. Transfer piyasası hakkında zaten yeterince konuştum" dedi.

Tecrübeli teknik adam, sözlerinin daha önce yanlış yorumlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben hiçbir zaman 'istiyorum ve talep ediyorum' demedim. Tam tersine, her zaman işimin elimdeki oyuncuları geliştirmek olduğunu söyledim. Başkan'dan oyuncu istemedim, elimde bir liste yok."

"ÖNCELİĞİM ELİMDEKİ OYUNCULAR"

Mourinho, Benfica'daki önceliğinin mevcut kadroyu güçlendirmek olduğunu vurguladı:

"Ocak ayında eğer takımı geliştirebilecek bir fırsat olursa bakarız. Ama şu anda tek hedefim oyuncularımı geliştirmek. 1 Ocak'ta da konuyu değiştirmeyeceğim."

Portekiz basını, Mourinho'nun bu açıklamalarıyla hem Renan Lodi hem de Bernardo Silva iddialarına kapıyı kapattığını yorumladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 11 3 3 5 10 14 12
11 Başakşehir 11 2 5 4 11 9 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
