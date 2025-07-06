Jose Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Büyük Britanya'da düzenlenen Formula 1 yarışına konuk oldu.
Portekizli teknik adam, Britanya'da beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.
Formula 1'in Silverstone etabını değerlendiren Mourinho, "Buraya sık sık geliyorum çünkü genellikle Silverstone tatilimin son günlerine denk geliyor, bu yüzden buraya gelebiliyorum. Bir kez daha söyleyeyim, Formula 1'i seviyorum ama yeni şeyler öğrenmeyi de seviyorum. Yeni insanlarla, takım patronlarıyla, pilotlarla tanışmak harika. Aynı zamanda fikir alış verişi yapıyor ve spordan spora aktarabileceğiniz liderlik etmek gibi şeyler var mı onlara bakıyorum." dedi.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKIMIN EN BÜYÜK HAYALİ"
Fenerbahçe'nin geleceği hakkında da açıklamalarda bulunan teknik direktör, "Bekleyip göreceğiz. Ağustos başında oynayacağımız bir Şampiyonlar Ligi elemesi var. Tabii ki zorlu rakipler ama Şampiyonlar Ligi'ne girmeye çalışacağız, bu tabii ki tüm takımın en büyük hayali." dedi.
DIOGO JOTA'YI UNUTMADI
Diogo Jota'nın vefatına da değinen Mourinho, "Diogo gerçekten çok iyi bir aile babasıydı. Aynı menajerle çalışıyorduk, dolayısıyla onu yakından tanıyordum. Bu yüzden onun hakkında çok şey biliyorum. Herkes onu seviyordu, çünkü sadece harika bir oyuncu olduğu için değil, aynı zamanda harika bir insan olduğu için. Bu yüzden çok üzücü." diyerek Jota'yı andı.
Portekizli teknik adam, Britanya'da beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.
Formula 1'in Silverstone etabını değerlendiren Mourinho, "Buraya sık sık geliyorum çünkü genellikle Silverstone tatilimin son günlerine denk geliyor, bu yüzden buraya gelebiliyorum. Bir kez daha söyleyeyim, Formula 1'i seviyorum ama yeni şeyler öğrenmeyi de seviyorum. Yeni insanlarla, takım patronlarıyla, pilotlarla tanışmak harika. Aynı zamanda fikir alış verişi yapıyor ve spordan spora aktarabileceğiniz liderlik etmek gibi şeyler var mı onlara bakıyorum." dedi.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKIMIN EN BÜYÜK HAYALİ"
Fenerbahçe'nin geleceği hakkında da açıklamalarda bulunan teknik direktör, "Bekleyip göreceğiz. Ağustos başında oynayacağımız bir Şampiyonlar Ligi elemesi var. Tabii ki zorlu rakipler ama Şampiyonlar Ligi'ne girmeye çalışacağız, bu tabii ki tüm takımın en büyük hayali." dedi.
DIOGO JOTA'YI UNUTMADI
Diogo Jota'nın vefatına da değinen Mourinho, "Diogo gerçekten çok iyi bir aile babasıydı. Aynı menajerle çalışıyorduk, dolayısıyla onu yakından tanıyordum. Bu yüzden onun hakkında çok şey biliyorum. Herkes onu seviyordu, çünkü sadece harika bir oyuncu olduğu için değil, aynı zamanda harika bir insan olduğu için. Bu yüzden çok üzücü." diyerek Jota'yı andı.