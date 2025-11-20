20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
22:00
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Jose Mourinho'dan Rafa Silva sorusuna olay cevap!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında Rafa Silva hakkında gelen bir soruya cevap verdi.

calendar 20 Kasım 2025 17:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Benfica, Portekiz Kupası'nda karşılaşacağı Atletico maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Rafa Silva hakkında gelen soruya cevap verdi.

"HERHANGİ BİR YORUM YAPMAYACAĞIM"

Rafa Silva ile ilgilendikleri yönünde çıkan iddiaların üzerine gelen bir soruya Portekizli teknik adam, cevap olarak şu ifadeleri kullandı:

"Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşamam. Rafa şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu. Bu nedenle herhangi bir yorum yapmayacağım. Bazı meslektaşlarınız işi çizime döktü bile, hatta benim onun karakterini sevmediğimi söyleyenler oldu. Tanımadığım birinin karakterini sevmemem mümkün mü?"
