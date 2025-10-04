04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
20:00
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
2-2
04 Ekim
Girona-Valencia
1-0DA
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
21:00
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
19:45
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
1-1DA
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
20:00
04 Ekim
Metz-Marsilya
0-022'
04 Ekim
Atalanta-Como
21:45
04 Ekim
Inter-Cremonese
19:00
04 Ekim
Parma -Lecce
0-1
04 Ekim
Lazio-Torino
3-3
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
19:30
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
19:30
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
0-2
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
0-061'
04 Ekim
M. United-Sunderland
2-061'
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
1-063'
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
1-2
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
19:30
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
1-090'
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
1-090'
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
2-089'
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
3-190'
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
19:00
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
1-1
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-0
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
2-1
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

Jose Mourinho'dan Porto maçı öncesi açıklama!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Porto maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Takımdaki salgın ile ilgili konuşan Mourinho, "Herkes sağlıklı, bugün hepimiz antrenman yaptık. Her şey yolunda ve kimsenin seyahat etmesi veya oynamasına engel bir durum yok." ifadelerini kullandı.

04 Ekim 2025 17:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jose Mourinho'dan Porto maçı öncesi açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde pazar günü Porto ile deplasmanda oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Mourinho, takımdaki hastalık ve maç için erteleme iddialarının gündeme gelmesinin ardından konuya açıklık getirdi.

Portekizli teknik adam, "Herkes sağlıklı, bugün hepimiz antrenman yaptık. Her şey yolunda ve kimsenin seyahat etmesi veya oynamasına engel bir durum yok. Kimse geride kalmayacak ve hepimiz gideceğiz." ifadelerini kullandı.


Hafta arasında Chelsea ile oynanan maçın Porto'ya göre nasıl farklı olabileceğine dair soruya cevap veren Mourinho, "Londra'da Chelsea'ye karşı iyi bir maç oynadık. Gol atabilirdik ama atamadık. Maçın farklı bölümlerinde oyunu iyi kontrol ettik, fırsat bulma şansımız vardı ve gol atıp beraberliği bulabilirdik ancak kaybettik. Hiçbir maç birbirine benzemez ancak Porto karşısında da aynı kontrolü sağlayabilirsek iyi olur." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 8 1 3 4 4 10 6
15 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
16 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
17 Kocaelispor 8 0 3 5 4 12 3
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
