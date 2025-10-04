Jose Mourinho'dan Porto maçı öncesi açıklama!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde pazar günü Porto ile deplasmanda oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.Mourinho, takımdaki hastalık ve maç için erteleme iddialarının gündeme gelmesinin ardından konuya açıklık getirdi.Portekizli teknik adamifadelerini kullandı.Hafta arasında Chelsea ile oynanan maçın Porto'ya göre nasıl farklı olabileceğine dair soruya cevap veren Mourinho,sözlerini sarf etti.