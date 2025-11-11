Jose Mourinho'dan Benfica'ya flaş talep!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, devre arasında 5 mevki için transfer istedi.

calendar 11 Kasım 2025 21:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jose Mourinho'dan Benfica'ya flaş talep!
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, ara transfer dönemi için yönetimden çarpıcı bir talepte bulundu.

5 TRANSFER TALEBİ

Record'un haberine göre Portekizli teknik adam, ocak ayı transfer dönemi için yönetimden 5 bölgeye transfer istedi. Haberde Mourinho'nun sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve forvet transfer istediği kaydedildi.

BENFICA'DA İYİ BAŞLAMADI

Benfica'da Bruno Lage'nin yerine göreve gelen Mourinho, Portekiz ekibinin başında 12 maça çıktı. Benfica söz konusu 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Deneyimli teknik adam, ligde mağlubiyet yaşamazken Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.
