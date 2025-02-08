Jose Mourinho'dan Allan Saint-Maximin'e uyarı!

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Napoli'ye transferi son anda iptal olunca takımda kalan Allan Saint-Maximin'le özel olarak görüştü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, transfer sürecinde idmana çıkmayan Maximin'e "O süreç geride kaldı. Bir an önce sahaya odaklan" dedi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Allan Saint-Maximin de tecrübeli teknik direktöre takımın başarısı için savaşacağına dair söz verdiği öğrenildi.
PERFORMANSI
27 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 24 maçta 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Allan Saint-Maximin de tecrübeli teknik direktöre takımın başarısı için savaşacağına dair söz verdiği öğrenildi.
PERFORMANSI
27 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 24 maçta 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.