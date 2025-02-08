Jose Mourinho'dan Allan Saint-Maximin'e uyarı!

Napoli'ye transferi son anda iptal olan Allan Saint-Maximin, Jose Mourinho ile özel olarak görüştü. Portekizli teknik direktör tecrübeli kanat oyuncusuna uyarılarda bulundu.

Haber; Türkiye
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jose Mourinho'dan Allan Saint-Maximin'e uyarı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2025 11:44
Son güncelleme 08 Şubat 2025 11:45
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Napoli'ye transferi son anda iptal olunca takımda kalan Allan Saint-Maximin'le özel olarak görüştü.  Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, transfer sürecinde idmana çıkmayan Maximin'e "O süreç geride kaldı. Bir an önce sahaya odaklan" dedi.

Allan Saint-Maximin de tecrübeli teknik direktöre takımın başarısı için savaşacağına dair söz verdiği öğrenildi.

PERFORMANSI

27 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 24 maçta 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.


*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery