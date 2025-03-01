Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais de oyuncularını tebrik etti.
Oyuncularının gösterdiği performansın iyi olduğunu ifade eden Morais, maçın başından itibaren birçok pozisyon yakaladıklarının altını çizdi.
Morais, karşılaşmada 7-8 pozisyonlarının olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:
"Maçta ofsayttan verilmeyen 2 golümüz var. Bunlara baktığımız zaman gol fırsatları yaratıyoruz. Bunların değerlendirmesinde belki biraz daha kendimizi geliştirebiliriz. İşin savunma tarafına bakacak olursak maçı gol yemeden kapattık. Bu açıdan hem savunmayı iyi yapıp hem de gol şansları yarattığımızı görüyoruz. Gol yollarındaki bitiriciliği arttırabilirsek daha iyi sonuçlar elde edebiliriz."
Jose Morais: "Bitiricilikte problemler yaşıyoruz"
Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
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01 Mart 2025 19:45
Son güncelleme 01 Mart 2025 19:47
Son güncelleme 01 Mart 2025 19:47
Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais de oyuncularını tebrik etti.
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