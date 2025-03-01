Jose Morais: "Bitiricilikte problemler yaşıyoruz"

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jose Morais: 'Bitiricilikte problemler yaşıyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2025 19:45
Son güncelleme 01 Mart 2025 19:47

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais de oyuncularını tebrik etti.

Oyuncularının gösterdiği performansın iyi olduğunu ifade eden Morais, maçın başından itibaren birçok pozisyon yakaladıklarının altını çizdi. 

Morais, karşılaşmada 7-8 pozisyonlarının olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Maçta ofsayttan verilmeyen 2 golümüz var. Bunlara baktığımız zaman gol fırsatları yaratıyoruz. Bunların değerlendirmesinde belki biraz daha kendimizi geliştirebiliriz. İşin savunma tarafına bakacak olursak maçı gol yemeden kapattık. Bu açıdan hem savunmayı iyi yapıp hem de gol şansları yarattığımızı görüyoruz. Gol yollarındaki bitiriciliği arttırabilirsek daha iyi sonuçlar elde edebiliriz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery