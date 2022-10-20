Sezona Jorge Jesus yönetiminde fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, yüksek gol oranıyla taraftarını bir hayli memnun etmişti. Sarı lacivertliler bununla beraber Jesus yönetiminde, transfer çalışmalarına devam ediyor.



Fenerbahçe, 3'lü defans oynamayı benimserken, orta sahayı ve forvet hattını bir hayli önemsiyor. Bu bağlamda sarı lacivertliler için en önemli pozisyonlardan biri de 'kanatlar' olmuş durumda.



LİSTEDE SÜRPRİZ BİR İSİM DAHA VAR



Fenerbahçe'de Osayi, Ferdi Kadıoğlu, Alioski, Lincoln değerlendiriliyor. Bununla beraber Jorge Jesus'un listesinde sürpriz bir ismin daha olduğu ortaya çıktı.



F.BAHÇE'NİN ESKİ GÖZDESİNİ İSTİYOR



Güney Amerika basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, transferde gözünü yeniden Fabricio Bustos'a dikti.



Arjantinli sağ bek, tercih edilmesi halinde sağ ön tarafta da forma giyebiliyor.



TRANSFER NASIL GERÇEKLEŞECEK?



İddiaya göre Bustos, Internacional'den ayrılmak istiyor. Arjantinli yıldız, Brezilya temsilcisiyle bu sezon oldukça istikrarlı bir görüntü çizse de, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.



TRANSFER İÇİN BİR HAYLİ HEVESLİ



Internacional yetkilileri, Bustos'u göndermeye sıcak bakmasa da, oyuncu transferde bir hayli hevesli.



Fabricio Bustos, bu sezon Internacional'in en önemli isimlerinden biri oldu.



SÖZLEŞMESİ ARALIK 2024'E KADAR DEVAM EDİYOR



Brezilya ekibine ilk etapta kiralık transfer olan Bustos için 900-450 bin dolar ödendi ve bonservisi alındı. Bustos'un Internacional ile sözleşmesi, Aralık 2024'e dek devam ediyor.



2 GOL 6 ASİST



Fabricio Bustos, bu sezon toplamda 40 maça çıkarken 2 gol 6 asist üretti.























