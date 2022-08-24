Fenerbahçe adına Spor Toto Süper Lig'de oynadığı zorlu Adana Demirspor ve UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk mücadelesi olan Austria Wien karşılaşması oldukça başarılı geçti. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler İstanbul'daki rövanş öncesi gruplar için çok büyük bir adım atarken, Kadıköy'de kazanılan Adana Demirspor galibiyetiyle moral-motivasyon olarak da zirveye ulaştı. Fenerbahçe'de Jesus'un yeni planı ortaya çıktı.



JESUS'TAN RAKİBE GÖRE ANLAYIŞ



Süper Lig'de 3 haftada 13 gol atan ve son olarak Adana Demirspor'u 4-2'lik skorla geçen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, rakibe göre sistem anlayışını devam ettirdi. 4 gollü kazanılan Adana Demirspor maçında planlar buna göre şekillendi, sahaya çıkan ilk 11'in dizilişi bu anlayışa göre belirlendi.



Bu sezon şimdiye kadar Jesus yönetiminde 8 resmi maça çıkan Fenerbahçe'de özellikle rakibin gücü, kadrosu, son maçları Jorge Jesus'un planlarını belirlemesinde etkili oldu. Dinamo Kiev maçlarına başka, Slovacko eşleşmesine ayrı, Austria Wien'e farklı ve ligde de 3 haftada rakibin gücüne göre değişik planlar yapan tecrübeli teknik direktör, şu ana kadar hiçbir maçın 90 dakikasında mağlup olmadı.



MAÇ MAÇ İLERLEYECEK



Sadece Dinamo Kiev'le oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında uzatmalarda yenilgi geldi. Hem lig hem de Avrupa'da maç maç ilerleyen Portekizli çalıştırıcının sezon genelinde de bu anlayışı koruması bekleniyor.



Özellikle Adana Demirspor maçında Lemos sürprizi, Serdar Dursun'la başlanması ve 3'lü savunma düzeni birçok taraftarı şaşırtmıştı. Ancak Jorge Jesus'un planı tuttu ve önemli bir galibiyet geldi.



RAKİPLERİ ŞAŞIRTACAK



Öte yandan Jorge Jesus, uzun maratonda tek bir sisteme bağlı kalmak istemiyor. Tecrübeli çalıştırıcı bu nedenle alternatif olarak 3-4-3 sistemini de takıma adapte etmek istiyor. Bunun en önemli avantajı ise takımın sahaya yansıtabileceği birçok sistemle rakipleri şaşırtmak olacak.







