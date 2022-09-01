Jorge Jesus'tan yeni rotasyon kararı!

Fenerbahçe'de teknik heyet Konyaspor yenilgisinin detaylı analizini yaptı. Karşılaşmanın ardından ön bölge organizasyonlarını beğenmediğini açıklayan Jorge Jesus, yapılan hataları oyunculara da gösterip, nasıl oynamaları gerektiğini anlatacak. Hedef Kayserispor maçıyla 'eski kimliğe' geri dönmek.Kadıköy'de iyi futbolun yanı sıra bol gollü bir galibiyet ile taraftarın gönlünün alınması planlanıyor. İlk onbirde yine en az 3-4 değişiklik olması bekleniyor. Jorge Jesus bu konudaki kararını son idmanın ardından verecek.Fenerbahçe'nin Cagliari'den transfer ettiği Joao Pedro, sarı-lacivertli forma ile siftahı Konyaspor karşısında yapmıştı. 71'de oyuna giren Brezilyalı forvet hırslı görünürken, ilk sınavında gol atmayı başaramadı.Jesus'un tecrübeli oyuncuyu, kırmızı kart gören Valencia'nın yokluğunda Kayserispor'a karşı ilk onbirde oynatması bekleniyor.Konyaspor maçının 83. dakikasında serbest vuruşta İrfan Can ile Ferdi Kadıoğlu arasında gerginlik yaşanmış, ikili tartışmıştı.Ferdi, 'Ne yapıyorsun' dercesine ellerini iki yana açarken İrfan Can'ın sinirlenip bağırdığı görüldü. İki oyuncunun saha içinde yaşadığı tartışma tatlıya bağlandı.İrfan Can ve Ferdi Kadıoğlu, dün yapılan idman öncesinde bir araya gelip dostluk pozu verdi ve buzları eritti.