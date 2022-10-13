Jorge Jesus'tan özel Arda Güler planı

Teknik direktör Jorge Jesus, Arda'nın yeteneğinden övgüyle söz edip idmanlarda kendisiyle yakından ilgileniyor. Genç futbolcuya beklenenden az süre vermesi nedeniyle eleştirilen Portekizli hoca, Arda için özel bir plan yaptı.



Arda'nın şu anda takımın fizik seviyesinden geride olduğunu belirten Jesus, 13 Kasım'da Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek 1 ayı aşkın sürelik arada oyuncusunu fit hale getirecek. Tecrübeli hoca, dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun geçmişte Sporting'den Manchester United'a giderken çalıştığı antrenörü İstanbul'a davet etmişti.



Jesus, Dünya Kupası arasında bu hocayla çalışacak Arda Güler'e ligin yeniden başlamasıyla daha fazla süre verecek.





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