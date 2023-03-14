İspanya'da 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında perşembe günü Sevilla'yı Kadıköy'de konuk edecek olan Fenerbahçe zafere kilitlenmiş durumda. Jorge Jesus'un rakibi adeta ezberlediği ve imha planını belirlediği öğrenildi.1) Lig ve Avrupa'da son deplasman galibiyetini 6 ay önce alan Sevilla'nın dış saha fobisi Jesus'un planında önemli yer tutuyor. Portekizli hoca ilk 15 dakikada taraftar baskısıyla beraber İspanyol ekibini boğmayı ve gol bulmayı düşünüyor.2) Yaş ortalaması yüksek ve genellikle ağır oyunculardan kurulu bir takım olan Sevilla'ya karşı Fenerbahçe'nin bir diğer silahı da hız olacak. Jesus futbolcularından topu seri bir şekilde dolaştırmalarınıve tempo yapmalarını istiyor.3) Savunma ortasında ciddi sorunlar yaşayan Sevilla'ya karşı başta Valencia ve Batshuayi olmak üzere hücum oyuncuları defans arkasına koşu yapacak. Geriden uzun paslar atılarak Sevilla'nın zaafından faydalanmaya çalışılacak.4) La Liga'da 38 gol yiyen Sevilla bu gollerin 15'ini son 15 dakikalık dilimde kalesinde gördü. Rakibin fiziki sıkıntı yaşadığını düşünen Jesus, maçın son çeyreğinde oyuncu değişiklikleri ile beraber gol ya da goller bulmayı hedefliyor.5) Fenerbahçe oyunun genelinde rakip savunmayı yoğun presle rahatsız edecek. Kapılacak toplarla Sevilla defansı dengesiz yakalanacak. Orta alan da prese katkı verecek, savunma hattı öne çıkarak bloklar arasını daraltacak.