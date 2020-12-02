Jorge Jesus: 'Messi'de futbol aşkı yok'

Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, hayatını kaybeden efsane Diego Armando Maradona'ya veda ederken, Lionel Messi için dikkat çeken bir tespitte bulundu.



Maradona'nın tarihin en iyisi olduğunu vurgulayan Jesus, "Maradona dünyanın en iyisiydi. Bu oyun için tutkusu vardı ve bir futbolcu olarak doğmuştu, her şeyi hazırdı. Çalışılmış bir ürün değildi, doğuştan öyleydi. Topla olan aşkı başkaydı." ifadelerini kullandı.



"RONALDO'DA BİRAZ VAR, MESSI'DE HİÇ YOK"



Lionel Messi'nin futbol tutkusu olmadıını söyleyen deneyimli hoca, "Günümüzde 2 büyük oyuncu karşılaştırılıyor. Ronaldo'da Maradona'nın tutkusu biraz var ama Messi'de hiç yok. Harika oyuncu ama tutkusu yok." dedi.



Lionel Messi, Osasuna'ya attığı golün ardından Newell's Old Boyd forması diyerek Maradona'ya saygı duruşunda bulunmuştu.



