Jorge Jesus ezberini bozdu

Kadroda sık sık yaptığı değişiklikler için yapılan eleştirilere,karşılığını veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray derbisinden sonra ezberini bozdu.Portekizli çalıştırıcı, ligdeki son 5 maçında 17 farklı ismi 11'inde kullansa da 9 oyuncuyu 4 ve üzeri karşılaşmada oynattı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, değişiklikleri genellikle sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle yaparken ideal iskeletiyle oynamayı fazla tercih etmedi.4 galibiyet-1 beraberlik çıkarılan bu süreçte Altay, Arao, Samet, Ferdi, Szalai ve Valencia ilk kadroya yazılanlar oldu. Lincoln, İrfan Can ve Batshuayi de arkadaşlarını izledi. Jesus, ayrıca Zajc, Crespo, Mert ve Rossi'yi sıkça tercih etti. Alioski, Emre Mor ile King bekleneni veremezken 1'er kez forma şansı buldu. Arda Güler ise sadece 1 müsabakada 11'de oynadı.