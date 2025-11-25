25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
25 Kasım
Ajax-Benfica
20:45
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Jorge Garbajosa, NBA Avrupa'nın "Külkedisi hikayelerine" olanak sağlayacağını vurguladı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ile FIBA'nın Avrupa'da ortaklaşa kurmayı planladığı lig projesinin takımlar için "Külkedisi hikayelerine" olanak sağlayacağını söyledi.

calendar 25 Kasım 2025 15:36
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Jorge Garbajosa, NBA Avrupa'nın 'Külkedisi hikayelerine' olanak sağlayacağını vurguladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Garbajosa, İspanya'nın başkenti Madrid'de katıldığı bir etkinlikte NBA Avrupa projesiyle ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Avrupa Ligi Üst Yöneticisi (CEO) Paulius Motiejunas'ın NBA Avrupa projesinin "kafa karışıklığı yarattığı" yönündeki sözlerini değerlendiren Garbajosa, "Paulius ile kişisel olarak çok iyi bir ilişkim var ve görüşlerine saygı duyuyorum. 2000 yılında Avrupa Ligi kurulduğunda belki FIBA da benzer şeyler düşünmüştür fakat tutarlı olmak gerekiyor. Serbest bir pazar diyorsak bu herkes için serbest pazar anlamına gelir. 'Senin tekelin geçersiz ama benimki geçerli.' diyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Kulüpler ve ulusal liglerin sürdürülebilirliği konusunun önemine değinen Garbajosa, "Avrupa basketbolunda bir 'Külkedisi hikayesi' yaşanamamasından endişeliyim. Premier Lig'i kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne giden Leicester City gibi bir örnek bizde olamıyordu. Şimdi olacak. Lisanslı olanlar dışında bir takım İspanya, İtalya, Almanya veya Türkiye ligini kazanırsa bu yeni organizasyonda yer alma şansı elde edecek. Takımların en az yüzde 20-30'u sportif başarıyla bu turnuvaya katılacak ve gelirlerden adil pay alacak. Açık rekabet olacak. Bence bu projenin en büyük kazananı ulusal ligler olacak çünkü potansiyelleri ilk kez gerçek anlamda karşılık bulacak." şeklinde konuştu.


"Avrupa'da her zamankinden daha açık bir turnuva sisteminden bahsediyoruz"
Garbajosa, NBA Avrupa projesinin Avrupa basketbolunun sonunu getireceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

NBA yönetiminin Avrupa sporunun temel ilkelerine saygı göstereceğini garanti ettiğini anlatan Garbajosa, şunları kaydetti:

"Avrupa basketbolunun sonu geleceğine dair yorumlar duyuyorsunuz ama aslında Avrupa'da her zamankinden daha açık bir turnuva sisteminden bahsediyoruz. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden ve ulusal liglerden takımların erişim hakkı olacak. Bu da Atlantik'in öte tarafından gelen dostlarımızın, Avrupa spor ilkelerini burada bazı kişilerden daha iyi anladığını gösteriyor. Avrupa ve dünya basketbolunun en üst otoritesi olarak FIBA, basketbolun ortak çıkarlarını korur. Bu nedenle Avrupa Ligi dahil herkesi diyalog masasına davet etmeyi sürdürüyoruz. Her zaman kolay olmasa da birleşmek ve uzlaşma bulmak bizim görevimiz."

Jorge Garbajosa, Avrupa Ligi'nin karlı bir organizasyon olup olmadığıyla ilgili soruya, "Avrupa Ligi'nin karlı olup olmadığını bilmiyorum fakat bildiğim şey şu ki; katılan kulüpler denk bütçe yapamıyor. Bu bilgi, kendilerinin açıkladığı finansal verilerden geliyor." cevabını verdi.

Takvimdeki maç yoğunluğu konusunda FIBA'nın yaklaşımının farklı olduğunu da vurgulayan Garbajosa, "Bazıları maç sayısını artırmaya devam ederken FIBA tam tersini yapıyor. Biz oyuncuları merkeze koyuyoruz. Sağlıkları ve iyi olmalarıyla ilgileniyoruz. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası veya olimpiyatlarda altın madalya kazanmak için oynanması gereken maç sayısını azalttık." değerlendirmesinde bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.