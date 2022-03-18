Jordi Alba'dan sahadan çekilme resti!

Barcelona'nın İspanyol sol beki Jordi Alba, hem tribünleri galeyana getirdi hem de sahadan çekilme resti çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jordi Alba'dan sahadan çekilme resti!
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18 Mart 2022 00:11
Galatasaray ile Barcelona arasında oynanan mücadelenin son anlarında yaşanan bir olay dikkat çekti.

Barcelonalı futbolcuların, Galatasaray'ın maraton tribünü önünde oluşan tacı bir türlü kullanmaması üzerine tribünden tepkiler yükseldi. Barcelonalı Jordi Alba, bu olay üzerine tribüne top fırlattı. Alba'nın bu hareketi üzerine tribünler gerildi ve sahaya yabancı maddeler atıldı.

Jordi Alba, bu olay üzerine maçın İtalyan hakemi Daniele Orsato'ya giderek 'Sahaya bir madde daha atılırsa oynamam! Sahadan çıkarım' restini çekti. Orsato ise Alba'yı dinledikten sonra tepki vermedi.

3 dakikayı aşan gerilim üzerine Barcelona taç atışını sonunda kullandı ve Alba da oynamaya devam etti.

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