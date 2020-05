Jordan'ın rekabetçiliğinden, çocukları da nasibini almış!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın çocukları, "The Last Dance" ve babaları Jordan ile ilgili hikayelerini paylaştı.



"The Last Dance" belgeseli, NBA hayranlarına Jordan ve Bulls'un efsanevi dönemini tekrar hatırlatmış oldu. Yıldız dolu bir dönemde, Jordan'ın sahadaki korkusuz ve amansız tavrı, genellikle ona eşleşmelerde avantaj sağlıyordu.



Hikayelerine göre, çocuklarıyla da bu iş aynı şekilde olmuştu. Jordan'ın çocukları Marcus, Jeffrey ve Jasmine, geçtiğimiz günlerde MJ ile ilgili kendi hikayelerini paylaşmak için Today programında yer aldılar.



"BABAMI, ANNEME ŞİKAYET ETMİŞTİM!"



Marcus, babasıyla ilgili "Bize, oynadığı diğer basketbolculara davrandığı şekilde davranırdı. Bir seferinde bir maçımız öyle rekabetçi olmuştu ki, tam anlamıyla annemi çağırıp ona, 'Babam benim üzerime oynuyor' diyerek şikayet etmek zorunda kalmıştım. Lise birinci sınıftaydım. Hiçbir şey size verilmiyordu. Her şeyi kazanmak zorundaydınız." bir anısını anlattı.



MJ'in rekabetçi doğası, ev hayatına da sızmış bulunuyordu. Bunu, kızı Jasmine de şu cümlelerle açıkladı:



"Her zaman rekabetçi olduğunu biliyordum. Evde sudoku ya da küçük bulmacalar oynayarak bizimle rekabet ederdi. Ama aslında içindeki canavarı ve bugün olduğu kişi olmak için ne yapmak zorunda olduğunu görmek, kesinlikle göz açıcı ve doğrusu ilham verici ve motive edici olmuştu, bu yüzden bunu izlemek inanılmazdı."