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Jordan Henderson: "Bayern Münih'i eleriz!"

Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson, Bayern Münih ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jordan Henderson: 'Bayern Münih'i eleriz!'
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20 Şubat 2019 05:42
Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson, Anfield'da Bayern Münih ile 0-0 berabere kaldıkları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı sonrası flaş röportajda konuştu.

"Sonuçtan ötürü mutsuz değiliz." diyerek sözlerine başlayan Henderson, "Öncelikle, kalemizde gol görmedik ve harika savunma yaptık. Gol atacak fırsatlar bulduk. Özellikle, ilk yarıda çok pozisyona girdik." ifadelerini kullandı.

Henderson, "Dünyanın en kötü skorunu almadık sonuçta. Performans seviyemiz gayet iyiydi. Sadece son vuruşlarda iyi değildik. Bayern Münih çok iyi bir takım ve topu aldıklarında saklamayı, pas yapmayı ve organize olmayı biliyorlar." diyerek sözlerini sürdürdü.

Rövanş maçıyla ilgili de düşüncelerini paylaşan Henderson, "Tur hala ortada. Kendimize güvenimiz var. Zor olacak ama bu seviyede tecrübemiz var. Münih'te onları eleyebiliriz." diyerek konuşmasını noktaladı.

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