Jonathan David, Lille'e veda etti!

Lille forması giyen Jonathan David, takıma veda ediyor.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fransız ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda biten 25 yaşındaki futbolcu, sezonun bitmesiyle takımdan ayrılacağını açıkladı.
David'in adı İtalya'dan Napoli ve Türkiye'den Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.
2020 yılından bu yana Lille forması giyen Jonathan David, Fransız ekibinde çıktığı 231 maçta 109 gol attı ve 30 asist yaptı.
Fransız ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda biten 25 yaşındaki futbolcu, sezonun bitmesiyle takımdan ayrılacağını açıkladı.
David'in adı İtalya'dan Napoli ve Türkiye'den Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.
2020 yılından bu yana Lille forması giyen Jonathan David, Fransız ekibinde çıktığı 231 maçta 109 gol attı ve 30 asist yaptı.