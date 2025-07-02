Jonathan David, Juventus'la anlaştı!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine sık sık gelen Jonathan David, Juventus'la anlaşmaya vardı.

calendar 02 Temmuz 2025 14:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jonathan David, Juventus'la anlaştı!
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Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'le kontratı biten ve serbest kalan Jonathan David imzayı atıyor.

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Jonathan David'in yeni adresi İtalya oldu.

JUVENTUS'LA SÖZLÜ ANLAŞMA

Fabrizio Romano'nun haberine göre David, İtalyan devi Juventus'la anlaştı. Kanadalı golcü, Juventus'la her konuda sözlü bir anlaşma sağladı.

David'in transfer işlemlerini tamamlamak ve sağlık kontrollerini tamamlamak için kısa süre içinde İtalya'ya gitmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Lille formasıyla 49 maça çıkan Jonathan David, 25 gol, 12 asist kaydetti.

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