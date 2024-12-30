Jonathan David'den yeni sözleşme açıklaması!

Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jonathan David, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Lille'de beşinci sezonunu geçiren 24 yaşındaki golcü futbolcu, "Lille'e imza attığımda burada beş yıl kalacağımı düşünmemiştim. Ama kalmanın olumsuz bir durum olduğunu düşünmedim çünkü her zaman ilerleme kaydettim." ifadelerini kullandı.



Fransız ekibiyle yeni sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Jonathan David, "Başkanın da birkaç kez söylediği gibi, görüşmeler devam ediyor. Görüşme halindeyiz, durum yüzde 50-50." dedi.



Lille forması altında 209 maçta süre bulan Jonathan David, 94 gol attı ve 21 asist yaptı.



