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Joe Johnson, 2018'den beri ilk kez NBA'de oynadı!

Boston Celtics'in son 10 günlük kontratlı eklemesi olan eski All-Star Joe Johnson, geçtiğimiz gece 2018'den bu yana ilk kez NBA'de forma giydi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics'in son 10 günlük kontratlı eklemesi olan eski All-Star Joe Johnson, geçtiğimiz gece 2018'den bu yana ilk kez NBA'de forma giydi.

40 yaşındaki oyuncu, Houston Rockets ile 2018 playofflarından bu yana hiçbir NBA maçında yer almamıştı ve dün gece Boston'ın Cleveland Cavaliers'ı 111-101 yendiği maçta 2 sayı kaydetti.

NBA'den uzak kaldığı süre boyunca Johnson, BIG3 liginde oynadığı üç sezonda iki kez lig MVP'si seçilmiş ve Triplets isimli ekibin 2019'da şampiyonluğa ulaşmasına yardımcı olmuştu.

Johnson, maçtan sonra "20 yıl sonra tekrar burada olmak harika. Benim için hala olağanüstü." yorumlarını getirdi.


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