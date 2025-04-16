NBA'in eski başkan yardımcısı Joe Dumars, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, New Orleans Pelicans'ın basketbol operasyonları başkanı olarak göreve başlamaya hazırlanıyor.



Pelicans, David Griffin ile yollarını ayırmasının ardından yeni yapılanmaya gidiyor. Griffin, takımı altı sezon boyunca yönetmişti.



Dumars, 14 yıl boyunca Detroit Pistons'ın başkanlığını yürütmüş ve takımın 2004 şampiyonluğunun mimarı olmuştu. Tayshaun Prince'ı draft etmiş, Rasheed Wallace, Ben Wallace ve Richard Hamilton gibi isimleri takasla kadroya katmıştı. Ayrıca Chauncey Billups'ı da serbest oyuncu olarak transfer etmişti. Dumars'ın yönetiminde Pistons, 14 sezonun 7'sinde 50 galibiyet barajını aşmayı başardı.



61 yaşındaki Dumars, 2019-2022 yılları arasında Sacramento Kings'te strateji başkanı olarak görev yaptı, ardından kısa bir süre genel menajerlik koltuğuna vekâlet etti. NBA'de ise 2022'den bu yana operasyonlardan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.



Pelicans, bu sezon 21 galibiyetle Batı Konferansı'nı 14. sırada tamamladı. Tankathon verilerine göre 1. sıradan draft seçimi yapma ihtimalleri %12.5.



