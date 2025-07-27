Joao Pereira: 'Mourinho, Ronaldo gibi'

Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdüren Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, kamp süreci, transfer politikası ve futbol dünyasının önemli isimleri hakkında HT Spor'da açıklamalarda buludnu.





"Mourinho, teknik direktörlükte Ronaldo ne ise o'dur"





Portekizli teknik direktör Jose Mourinho hakkında da övgü dolu sözler kullanan Joao Pereira, "Cristiano Ronaldo futbolcu olarak Portekiz için ne ifade ediyorsa, Jose Mourinho da teknik direktör olarak aynı şeyi ifade ediyor. Mourinho, Portekizli antrenörleri dünyaya tanıtan ilk isimlerden biridir" şeklinde konuştu.

Kendisinin de Mourinho gibi kupalar kazanmak istediğini belirten Pereira, "Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde ve yerel liglerde büyük başarılar elde etmiş bir isim. Umarım ben de onun gibi kupalar kazanırım" dedi.





"Osimhen ve Gyökeres'i birbirinden ayıramam"





Türkiye'ye geçmişte de büyük yıldızların geldiğini ancak çoğunun kariyerinin son döneminde olduğunu hatırlatan teknik adam, "Ben belki büyük bir oyuncu değildim ama 32 yaşında geldim Türkiye'ye. Osimhen için durum farklı, kariyerinin sonunda değil, en iyi döneminde burada. Bu yüzden bu kadar fark yaratıyor" dedi.





Osimhen ve Gyökeres kıyaslaması hakkında da konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Şu anda Gyökeres ve Osimhen'den birini seçmek zorunda kalsam seçemem. İkisini de takımımda görmek isterim" ifadelerini kullandı.





"Kamp şartları çok uygun, oyuncularımızdan iyi sinyaller aldık"





Sezon öncesi kamp çalışmalarına Erzurum'da başladıklarını belirten Pereira, "Orada hem otel hem saha şartları kamp için çok uygundu. Ardından Kayseri'ye geldik. Kayseri'de de hem otelimiz hem sahalar oldukça iyi. Kamp yapabilmek için şartlar burada da gayet uygun" ifadelerini kullandı.





Rakımın kamp süreci açısından önemli bir avantaj sağladığını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Burada rakım seviyesi bizim için çok iyi. Oyuncularımıza fiziksel yükleme yapabiliyoruz. Hazırlık maçlarında sonuçlardan çok, oyuncuların sahaya ne yansıttıkları bizim için önemli. Şimdiye kadar futbolcularımızdan olumlu sinyaller aldık" dedi.





"Gençleri gelecek için transfer ettik"





Transfer çalışmalarına da değinen teknik adam, asıl başarının mevcut oyuncu grubunu korumak olduğunu dile getirerek şunları söyledi:





"Transferlerden daha önemli bir şey varsa, o da geçen sezon burada olan oyuncuları kadroda tutmuş olmamız. Genç oyuncuları takıma katmamızın amacı yalnızca bugünü kurtarmak değil. Bu kulübün geleceğini düşünerek hamle yaptık."



