Joao Pereira'dan Türkiye'ye yardım

2017 - 2021 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Portekizli futbolcu Joao Pereira ve eşi Natacha Esmail deprem bölgesine yardım göndermek için harekete geçti.



Portekiz'de bulunan arkadaşları ile kampanya başlatan Pereira çifti Türkiye'deki yakınları aracılığıyla deprem bölgesine gıda ve bebek bezi olmak üzere birçok ürün gönderdi.



Aktif futbol kariyerine son veren Joao Pereira Sporting CP U23 takımında antrenörlük görevi yapıyor.





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