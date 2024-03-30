Joao Pedro, geri dönüyor

Gremio'da beklenen performansı gösteremeyen Joao Pedro, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'ye geri dönecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Joao Pedro, geri dönüyor
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30 Mart 2024 13:16
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan Joao Pedro, sezon başında Gremio'ya kiralanmıştı.

Yeni takımında da hayal kırıklığı yaratan Pedro, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'ye geri dönecek.

Gremio'da bu sezon 12 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu 3 kez gol sevinci yaşadı.

Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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