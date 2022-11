Joao Pedro'dan Fenerbahçe kararı!

Fenerbahçe yönetimi Joao Pedro'nun temsilcisiyle bir araya geldi. Toplantının gündemi transferdi. Cagliari ve Sampdoria'dan gelen teklifler masaya yatırıldı. Ayrılık konusu gündeme gelmedi.



30 yaşındaki oyuncunun menajeri "Pedro, İstanbul'da yaşamaktan ve Fenerbahçe'de oynamaktan dolayı çok mutlu. Şu an için kariyerinde bir değişiklik düşünmüyor. Türkiye'de kalmak istiyor. Siz ona ciddi bir yatırım yaptınız. Onun karşılığını vermek istiyor" diyerek futbolcunun fikirlerini yöneticilere iletti.



Pedro'nun devre arasında gitme ihtimaline karşılık sarı-lacivertliler alternatif isimler belirlemişti. Ancak dün yapılan bu toplantı sonrasında Pedro'nun "Burada devam edeceğim" kararı üzerine bu plan rafa kalktı. Dünya Kupası sonrasında formda dönmek için her gün çalışıyor.



TORİNO DA KANCA ATTI



Sampdoria ve Cagliari, Joao Pedro ile yakından ilgileniyor. Özellikle Sampdoria, bir hayli ısrarcı. Bu iki takıma yenisi eklendi. Torino'nun da 30 yaşındaki hücum oyuncusuna kanca attığı öğrenildi. İtalyan basınında yer alan habere göre Torino da Fenerbahçe'ye teklifini götürecek. Ancak Pedro şu aşamada Türkiye'den ayrılmayı düşünmüyor. Sözleşmesine sadık kalmayı planlıyor.



'SİZE UNUTTURACAĞIM'



Joao Pedro, Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı yatırımın karşılığını henüz veremediğinin farkında. Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli camiaya gerçek Pedro'yu izlettirmek için çok hırslı. Dünya Kupası sırasında her gün bireysel idmanlar yapan 30 yaşındaki hücum oyuncusu yakın çevresine "Göreceksiniz, o kötü maçları taraftarın hafızasından sileceğim. Motivasyonum üst düzeyde" diyor.





