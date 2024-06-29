Joao Palhinha, Bayern'i açıkladı!

Bayern Münih'in transfer listesinde yer alan Joao Palhinha, transfer açıklaması yaptı.



Portekizli orta saha yaptığı açıklamada, "Kulübüm Fulham ve beni transfer etmek isteyen Bayern Münih, hangi takımda oynamak istediğimi biliyor." dedi.



Yıldız oyuncu açıklamasının devamında ise "Olması gereken olacak." ifadelerini kullandı.



Bayern Münih, 28 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.



Geçtiğimiz sezon toplamda 41 maça çıkan Palhinha, 4 gol ve 1 asist yaptı.





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