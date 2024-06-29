Joao Palhinha, Bayern'i açıkladı!

Fulham forması giyen Joao Palhinha, Bayern Münih'e transfer olmak istediğini doğruladı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Joao Palhinha, Bayern'i açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Haziran 2024 20:24
Bayern Münih'in transfer listesinde yer alan Joao Palhinha, transfer açıklaması yaptı.

Portekizli orta saha yaptığı açıklamada, "Kulübüm Fulham ve beni transfer etmek isteyen Bayern Münih, hangi takımda oynamak istediğimi biliyor." dedi.

Yıldız oyuncu açıklamasının devamında ise "Olması gereken olacak." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih, 28 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezon toplamda 41 maça çıkan Palhinha, 4 gol ve 1 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery