Joao Mario'dan Icardi'ye mesaj!

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle sezonun kalan diliminde forma giymesi beklenmiyor.
Arjantinli yıldızın sakatlığı için birçok isimden geçmiş olsun mesajı gelirken Beşiktaşlı Joao Mario da eski takım arkadaşı için yorum yaptı.
Mario, Inter'de birlikte forma giydiği Mauro Icardi için, "Çabuk geri dön dostum" şeklinde bir yorum yaptı.
Arjantinli yıldızın sakatlığı için birçok isimden geçmiş olsun mesajı gelirken Beşiktaşlı Joao Mario da eski takım arkadaşı için yorum yaptı.
Mario, Inter'de birlikte forma giydiği Mauro Icardi için, "Çabuk geri dön dostum" şeklinde bir yorum yaptı.