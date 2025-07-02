NBA'in eski oyuncularından JJ Barea, Denver Nuggets teknik ekibine yardımcı antrenör olarak katıldı.ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Barea, başantrenör David Adelman'ın ekibinde en üst düzey asistan olarak görev yapacak.Barea, NBA'de son olarak 2018-19 sezonunda Dallas Mavericks forması giymişti. 2022 Temmuz ayında oyunculuk kariyerine son verdikten sonra memleketi Porto Riko'ya dönerek Baloncesto Superior Nacional liginde genel menajerlik ve başantrenörlük görevlerinde bulundu.Barea, 14 yıllık NBA kariyeri boyunca Denver'da oynamadı; ancak Minnesota Timberwolves'taki üç sezonunda, Adelman ailesiyle yolları kesişmişti. ESPN'den Tim MacMahon'un aktardığına göre, David Adelman o dönem babası Rick Adelman'ın asistanı olarak görev yapıyordu.44 yaşındaki David Adelman, bu sezon başında Denver'ın başına geçerek ilk tam sezonuna hazırlanıyor. 2017-18 sezonundan bu yana eski başantrenör Michael Malone'un yardımcısı olarak görev yapan Adelman, sezonun bitimine üç maç kala Malone'un görevden alınmasıyla geçici olarak başantrenörlük görevine getirilmişti. Denver, Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder'a 7. maçta kaybettikten dört gün sonra Adelman'ı kalıcı başantrenör olarak açıkladı.