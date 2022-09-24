Jesus'un yeni gol makinesi; Paulinho

Ligde ve Avrupa'da sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, kış transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başladı.



Miguel Crespo ve Kim Min-Jae gibi oyuncular bulmak için çalışmalarını sürdüren Sarı-lacivertliler, umut vadeden bir golcüyü yakın takibe aldı. A Spor'un haberine göre Jorge Jesus'un peşine özel scout taktığı bu isim Portekiz'in CF Estrela takımının gol makinesi Paulinho.



Tam adı Paulo Rafael Pereira Araujo olan 23 yaşındaki santrfor bu sezon 7 maçta 7 gol attı, 1 asist yaptı. Sağ ayağını kullanan 1.86 metre boyundaki Paulinho bitiriciliğiyle şimdiden Jesus'un beğenisini kazanmış durumda.







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