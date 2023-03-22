Jesus, Serdar Dursun'a sarıldı

Fenerbahçe'de üst üste yaşanan sakatlıklar sonrasında teknik direktör Jesus Beşiktaş derbisi öncesinde bazı kararlar almak zorunda kaldı.



Sarı-Lacivertli ekipte forvet hattında Michy Batshuayi, Enner Valeancia ve Joshua King'in sakatlıkları bulunuyor. Bu üç oyuncunun da milli maç arası olmasına rağmen Beşiktaş derbisine yetişmesi beklenmiyor.



SERDAR DURSUN, 11'E DÖNÜYOR



Son derece sıkıntılı bir sürece giren Jesus'un elinde Beşiktaş derbisi öncesinde forvet olarak sadece Serdar Dursun ve Joao Pedro kaldı. Portekizli teknik adamın Beşiktaş derbisine Serdar Dursun ile başlamasının çok büyük olasılık olduğu kulübe yakın kaynaklar tarafından dile getiriliyor.



219 DAKİKADA 3 GOLE ETKİ



31 yaşındaki mili forvet, bu sezon oynadığı 13 lig maçında 219 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 2 asist yaptı.



