Jesse March, Monaco'nun başına geçebilir!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco son 6 maçta sadece 1 galibiyet alarak 6.sıraya geriledi.



Önümüzdeki sezon avrupa kupalarında olmama ihtimali bulunan Fransız ekibinde teknik direktör Philippe Clement ile yollar ayrılabilir.



CBS sports'un haberine göre, Kulübün kadro değeri ve maliyetlere bakıldığında Avrupa kupalarına katılamama olasılığı değerlendiriliyor.



Ocak 2022'den bu yana takımın başında bulunan Philippe Clement'in görevinden alınması olası gözüküyor.



İLK ADAY JESSE MARCH



Monaco, Clement ile yolların ayrılması durumunda takımın başına Jess March'ı getirmek istiyor. Amerikalı teknik adam, son olarak Leeds United'ı yaklaşık 1 yıl çalıştırdıktan sonra Şubat ayından görevinden ayrılmış yerine geçen teknik direktörlere rağmen Leeds United kümede kalmayı başaramayıp İngiltere Championship'e düşmüştü.



49 yaşındaki March, kariyerinde daha önce RB Leipzig ve RB Salzburg'u çalıştırmıştı.



ABD MİLLİ TAKIMININDA GÜNDEMİNDE



Amerika Birleşik Devletlerinde, Milli Takımın geçici olarak çalıştıran Anthony Hudson'ın yerine Jesse March'ı getirmeyi planlıyor.



Aday listesinin ilk sırasında bulunan Jesse March 2010-2011 yılları arasında ABD Milli Takım yardımcı antrenörlüğü yapmıştı.



