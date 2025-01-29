Jean Onana, imzaya gitti!

Beşiktaş, Jean Onana'nın sezon sonuna kadar kiralanması için Genoa ile anlaşma sağladı. Onana, transfer için İtalya'ya gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jean Onana, imzaya gitti!
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29 Ocak 2025 21:06
Transfer çalışmalarını sürdüren Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta ayrılık gelişmesi yaşandı.

Beşiktaş, Jean Onana'yı İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya sezon sonuna kadar kiralanması için anlaşma sağlandı. Haberin detayında, anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

Jean Onana, Genoa'ya transferini tamamlamak için İtalya'ya gitti. Kamerunlu futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından İtalyan ekibine imza atacak.

BU SEZON ONANA
Bu sezon Siyah-Beyazlı formayı 6 maçta 163 dakika giyen Jean Onana, takımına gol ya da asist katkısı sunamadı. 25 yaşındaki Kamerunlu futbolcu 2 mücadelede sarı kart gördü.

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